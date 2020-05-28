即巿股評 港股直擊 香港財經

全球疫情漸趨穏定，確診數字不斷下降，令全球市民暫鬆一口氣；儘管全球仍未有藥物對新冠狀病毒作出醫治，但美國則以「有疫苗」為由，連番炒作，繼續藉此消息「推波助瀾」，驅使道指重上25000以上水平；納指的走勢更見凌厲，升越9300點水平，完全收復今年三月大跌前的水平，氣勢可謂一時無倆。

納指較道指走勢為佳，相信原因跟港股創新科技及生物科技股作主導一樣，部分股份主宰市場上的氣氛。創新科技及生物科技節節上升、屢創新高的原因，相信是此類股份沒有往績的包袱，加上其行業大多是以研發或科技作主導，所以經濟衰退的環境下，其業務更有機會突圍而出，反而備受追捧。

傳統股則繼續「斯人獨憔悴」，畢竟全球經濟被前所未有的疫情肆虐所累，導致經濟損失無法估計，引致傳統的股份如銀行，航空及地產業務，預計未來的收入都難以估算，所以股價未見起色亦無可厚非。但筆者則認為，投資創新科技及生物科技股時，要有一定的心理準備，因為此類股份的升跌幅度，有別於傳統股份，投資者必須格外留神。

談回港股，現階段疫情的變化影響相信已屬輕微，反而政治及社會問題作主導的情況再次牽引着大市的去向，「國安法」將於今天在人大會議上表決；而昨晚美國國務卿蓬佩奧發表聲明，表示國務院已經向國會提交報告，確認香港不再在中國管治下享有高度自治，美國不應再給予香港特殊待遇，此言一石擊起千層浪，一度令夜期跌幅擴大，亦拖累港股今早走勢反覆偏軟。早前美國狂人特朗普已稱，若通過《國安法》，美國會有強烈的回應，這會否再度引發新一輪的中美爭拗？適逢期指結算，港股是否會借此消息令市場帶來一定的震盪？又或者會否帶來另一個入市機會？大家不妨先行拭目以待，留意本周的政局走向，忍一忍手，看定才下注。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗