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聯儲局褐皮書:美國經濟顯著下滑 商界感悲觀



美國聯儲局公布俗稱褐皮書的地區經濟報告，稱各地區過去數周經濟顯著萎縮，受訪商界大部分對前景悲觀，又稱工人不太願意重返崗位。

蓬佩奧向美國國會確認 香港在中國管治下不再維持自治



全國人大會議周四表決「港區國安法」決定草案。美國國務卿蓬佩奧稱，已經向國會提交報告，確認香港已經不再維持自治，不應再給香港特殊待遇。

加拿大法院裁定 孟晚舟引渡案符合雙重犯罪原則



美國要求加拿大引渡華為副董事長孟晚舟一案，加拿大卑詩省最高法院作出判決，宣布引渡案符合美加「雙重犯罪」原則，案件須繼續審理。華為對裁決失望，中國駐加大使館提嚴正交涉。

道指收市漲逾500點 金融股飆升



在經濟重啟憧憬下，美股道指高開逾300點，其後受科技股拖累，升幅曾收窄至14點；不過在金融股帶領下回升，以緊貼全日高位收市漲553點或2.21%。標指反覆彈升1.48%。納指曾挫逾2%，收市倒升0.77%。美國運通、高盛及摩通升幅介乎5.7%至7.4%。

外圍焦點簡訊

￭ Worldometers統計：全球新冠確診病例新增10萬宗；美國與巴西各多約1.9萬。

￭ 法國、意大利與比利時暫停以抗瘧疾藥物硫酸羥氯喹治療新冠患者。

￭ 美光(Micron)調高第三季收入預測，估計的每股經調整盈利同樣勝預期。

￭ 波音料本周裁減逾1.2萬個職位，當中一半屬非自願裁員；未來數月續裁數千。

￭ 美國迪士尼公司7月擬重開佛羅里達迪士尼世界。

￭ 美國國防務：若總統要求，數月內或進行一次實爆核試。

￭ 歐盟委員會公布新振興方案，歐羅兌美元美市尾段升0.22%。美滙靠穩在98.98。

￭ 紐約期金曾滑落到1701.6美元，收市回穩倒升0.08%，每盎斯報1726.8。

￭ 俄羅斯據報7月起把減產幅度調低，紐約期油低收4.5%，布蘭特期油跌近4%。

￭ 法國、德國及英國股市高收逾1%。

￭ 漢莎航空拒絕歐盟救助計劃條件，其獲德國政府90億歐羅救助貸款存變數。

￭ 世衞成立基金，拓展新渠道集資應對疫情。

￭ 日本政府敲定總額32萬億日圓本年度第二次補充預算案，以應對疫情。

￭ 國務院金融委將發布措施，推進創業板改革並試點註冊制，及加快推進新三板改革；人行稱將發布完善熊貓債要求。

政府回應美商會 稱國安法無損國際投資者自由權利



就美國全國商會及香港美國商會早前有關國安立法聲明，政府回應稱「一國兩制」是香港最大優勢，將來亦如是，國安立法無損國際投資者自由和權利。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報23033點，較昨日恒指收市低水268點。

￭ ADR港股比例指數報23107，較港低194點；騰訊ADR低1%，折合415.48元。

￭ 華員會重申要求公務員未來3年凍薪。

￭ 華晨汽車(01114)遭控股股東減持2億股。

￭ 阿里健康(00241)全年虧損收窄至658.6萬人民幣，不派末期息。

￭ I.T(00999)全年轉虧7.47億元，不派末期息。

￭ 工行(01398)董事會批准境內發行不逾900億人民幣二級資本工具。