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電視廣播(00511)執行副主席兼行政總裁李寶安表示，去年上半年環境正常，廣告收入良好，而今年上半年疫情衝撃各行業包括旅遊、零售、展覽及娛樂，料廣告會大減，屬於預期之內，認為環境「唔好永遠都咁差」，去年廣告收入佔整體收入約53%，其餘47%業務收入來自海外發行、合拍電視劇、網購及OTT平台myTV SUPER，雖然廣告收入受到大環境影響，但會趁機加快拓展其他業務。

他指出，疫情沒有影響劇集製作，每日都有開廠拍劇，而且近期收視率上升，得到觀眾支持，亦會令廣告客戶更有信心。問及會否擔心網民杯葛TVB客戶，影響廣告收入，他稱，廣告收入下跌主要是受商業及經濟環境影響，不會影響客戶在TVB賣廣告，又指不接受有人恐嚇或威迫廣告商，會繼續與警方合作。

另外，他表示，早前公司精簡架構，暫時不會裁員，反而會在OTT及網部門增加人手；網購方面，他預期今年銷貨量會較去年增3倍，並指公司的網購平台與其他網購公司不同，主要由商戶負責物流工作，因此營業額不會容易受到經營成本影響。

對於許濤被委任公司主席，李寶安表示歡迎他加入公司，許濤在媒體界、投資界及內地發展有豐富經驗，相信會帶領公司拓展海外及新媒體市場。至於新股東徐敬入股交易，仍有待通訊事務局審批，審批進程已進入尾聲，完成後才商討會否加入董事局擔任職位。