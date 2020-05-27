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長和系創辦人李嘉誠及主席李澤鉅繼續增持長江實業(01113)股份，涉資1.95億元。

集團在回覆傳媒查詢增持事宜時表示，一間李嘉誠(環球)基金會全資擁有之公司於5月21日、5月22日、5月25日及5月26日，以平均價每股46.8140元、43.1890元、41.4146元及42.5361元，購入長江實業共446萬股。

根據《證券及期貨條例》，李嘉誠持有長實的權益由34.92%增至35.04%；李澤鉅持有權益由34.99%增至35.11%。