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李小加:法治屬香港重要基石

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「港版國安法」引起市場擔心會動搖香港作為國際金融市場的地位。港交所(00388)行政總裁李小加未有正面回應支持立法與否，但指法治屬香港重要的基石，但投資者亦同時希望本港是一個和平、安靜及守法的市場。

李小加表示，在全球愈充滿不確性及中美兩國關係愈受挑戰時，更需要香港擔任橋樑角色，連接中國及國際市場，將雙邊的問題通過本港市場融合融通，但前提是香港的法治需可預見性及明確性。

問到中美關係緊張對新股市場的影響，李小加坦言不希望公司的戰略決定會受政治因素左右，香港會繼續歡迎任何有意上市的公司，亦希望中美兩國能克服雙方分歧，讓市場回歸應有的運作模式，「開放、自由，能讓公司自行決擇(的市場)。」

港交所今日公布，與MSCI簽訂授權協議，計劃在港推出36隻追蹤多個MSCI亞洲及新興市場指數的期貨及1隻期權，推出時間待監管機構批准及視乎市況而定。

MSCI今次未有選擇與新交所繼續合作，轉為將指數授權予港交所。MSCI主席兼行政總裁Henry Fernandez稱，主要由於其不少客戶均在港，以及冀能通過港交所接觸更多中國投資者。他指，與港交所就此合作已籌備數個月，選擇在現時公布沒有任何地緣政治的考量，屬純商業決定。

至於港交所計劃推出的MSCI A股期指一直只聞樓梯響，李小加稱，暫未有新進展，但強調好事終會實現。

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