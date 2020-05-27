香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息連續第二日走低，報0.96226厘，較昨日低0.00143厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.26607厘，較昨日彈0.02012厘；1星期拆息回升至0.72476厘；兩星期拆息上揚至0.87268厘；3個月拆息回落至1.16214厘。

長息方面，半年期拆息下跌至1.41446厘；1年期拆息回落至1.56625厘。

港滙方面，截至上午11時31分，港元兌美元報7.7522。