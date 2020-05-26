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全國人大上周公布將建立「港版國安法」，金管局總裁余偉文於《匯思》撰文指出，金融業界較為關心這項建議會否對香港金融體系帶來什麼轉變。簡單而言，本港的貨幣和金融體系不會因此而有任何轉變。

他指出，資金自由流動和港元自由兌換將一如既往受到《基本法》第112條的保障；聯繫滙率制度仍然是香港金融體系的重要支柱，聯滙制度歷經考驗，幫助香港抵禦一次又一次的危機，包括過去一年的社會事件及新型冠狀病毒疫情，充分突顯其穩健有效；香港銀行體系資本雄厚(資本充足比率為20%)、流動資金充裕(流動性比率為160%)、資產質素良好(壞賬率僅為0.6%)，本港銀行在營運方面也具備高度的應變能力。

過去數天，雖然股市略為波動，但港元滙率保持穩定，並持續處於兌換保證範圍內的偏強水平，港元息率維持低企，金融市場繼續暢順有序運作，目前沒有明顯跡象顯示有大量資金流出港元或銀行體系。當然，仍須小心謠言可能會引起市場波動，甚至削弱市場信心、危害金融穩定。

金管局會保持高度警惕，在必要時及時澄清不實謠言，本港不應只着眼於一些短期波動，要緊記香港的基本因素和優勢仍然牢固。

尤為重要的是，中央人民政府和特區政府都重申，「一國兩制」不會改變，香港居民的合法權利及自由不會受到影響，而外國投資者的合法權益亦將繼續受到法律保障。相信一個安全、穩定的環境更有利於加強投資者對香港的長遠信心。