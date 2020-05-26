香港財經 時事脈搏

全國人大會議審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(草案)》。

長和系主席李澤鉅表示，現時香港正處於政治紛亂及營商環境不明朗之氛圍，期望有關草案能穩定香港之局勢，恢復社會及經濟活動的正常運作。