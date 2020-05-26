香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落。

據財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月拆息終止四連升，並回落至1厘水平以下，報0.96369厘，較周一低0.16976厘。

港元隔夜拆息報0.24595厘，較周一跌0.05262厘；1星期拆息回落至0.67643厘；兩星期拆息下滑至0.84738厘；3個月拆息跌至1.18232厘。

長息方面，半年期拆息下跌至1.44429厘；1年期拆息回落至1.59357厘。

港滙方面，截至上午11時19分，港元兌美元報7.7530。