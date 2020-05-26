香港財經 時事脈搏

「賭王」何鴻燊病逝，享年98歲。

央視亦報道何鴻燊逝世消息，何鴻燊曾多次受到中國國家領導人接見，曾參與見證中英、中葡談判及香港、澳門回歸祖國。他生前積極參與對祖國內地的經濟建設，文化慈善等事業，為澳門的發展做出了突出貢獻。

「賭王」近年健康情況欠佳，長期住院療養，去年2月曾傳出病情轉壞。過去數年留院期間，四房家人輪流探望照顧，子女不時於社交平台分享父親近況。對上一次是2018年11月何鴻燊97歲生日時，四太梁安琪與子女為他慶祝；何猷君於網上晒全家福，並展示向爸爸送上其公司創夢天地(01119)招股書的照片。

何鴻燊1921年在港土生土長，為當時華人首富何東爵士家族後人，父親何世光是何東的侄兒，祖父何福(又名何啟福)為何東胞弟。他13歲時，父親投資失利致債台高築，家道中落讓年紀輕輕的何鴻燊體會世態炎涼，同時激發起其奮鬥心，養成不屈不撓的性格。

1941年，香港受戰火蹂躪，身上只有10元的何鴻燊隻身赴澳門工作，憑其過人的辦事力能而受到重用，不但賺得第一桶金，且建立重要人脈，為日後稱霸梳打埠和開拓賭業奠下基礎。

貴為「賭王」，何鴻燊卻不擅長賭博，也不是澳門賭業的始創者。1961年，有「賭聖」之稱、精於賭術的葉漢，以及妹夫葉德利(何鴻燊十一妹何婉婉的丈夫)游說下，何鴻燊萌生進軍賭業的念頭，並找來好友、當時已是億萬富豪的霍英東加盟，4人組成「新集團」，以405萬元資金的標書，成功投得澳門賭場專營權，在博彩業大展拳腳。

何鴻燊出任集團的董事總經理，葉漢則擔任賭場總經理。不過，兩人摩擦不斷加劇。1970年6月，澳門博彩業地標葡京娛樂場開幕，他倆的分歧已達臨界點，葉漢最終於1975年決定退休，離開澳娛管理層，並在1982年出售所持的10%股份予新世界集團創辦人鄭裕彤。

何鴻燊成為澳門賭業的「第一人」後，進一步增加在澳門的投資。八十至九十年代，斥資收購澳門回力球場、參與發展澳門國際機場、收購澳門誠興銀行，再進駐澳門賽馬會等等，壟斷澳門博彩業數十年之餘，旗下生意遍布澳門各行各業。

1999年，澳門主權回歸中國，決定開放賭業，3年後落實發出3個賭牌予何鴻燊旗下的澳博、美資永利度假村及港資嘉華國際(00173)呂志和旗下的銀河娛樂(00027)，其後澳門政府再給予發牌財團把賭業經營權轉批一次，即將賭牌「一拆二」，即澳門至今共有6個賭牌。

在這6個賭牌中，除了澳博外，計及「賭王」女兒何超瓊夥拍美資的美高梅，以及兒子何猷龍旗下的新濠國際(00200)，何鴻燊家族佔有3個賭牌，仍佔澳門博彩業的半壁江山。