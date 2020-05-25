香港財經

本港4月出口按年下跌3.7%，連跌兩個月，進口則按年下跌6.7%，連跌17個月。

政府統計處公布，4月商品整體出口貨值為3095億元，按年跌3.7%，優於市場預期下跌4.5%；商品進口貨值為3328億元，按年跌6.7%，亦優於市場預期下跌8.4%。4月份錄得有形貿易逆差233億元，相等於商品進口貨值的7%。

今年首4個月，商品整體出口貨值按年下跌8.1%；商品進口貨值下跌9.1%。首4月，錄得有形貿易逆差1273億元，相等於商品進口貨值的10%。

政府表示，4月份商品出口繼續按年下跌，儘管跌幅輕微收窄。冠狀病毒病疫情在美國和歐盟仍然嚴重，輸往這兩個市場的出口繼續錄得雙位數跌幅。雖然輸往內地的出口顯著增加，但輸往很多其他亞洲市場的出口錄得不同程度跌幅。

展望未來，在疫情受控前，環球經濟將會繼續疲弱，因此香港的商品出口表現短期內料會持續受壓。政府會繼續密切留意有關情況。

4月輸往亞洲的整體出口貨值上升2.7%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣升21.6%、日本升10.7%和中國內地升9.4%。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是美國跌24.6%、德國跌19.6%和英國跌6.9%。