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今日 13:45 香港財經

信諾香港推針對初創及中小企團體保險

信諾集團旗下信諾香港推出「信諾CareChoice團體保險」，專為本地初創企業及中小企而設，助僱主為僱員提供醫療保障。

信諾指出，根據最近一項關於香港團體健康保障的調查，71%中小企認為團體健康保障重要，但只有48%的中小企有提供團體醫療保障。中小企認為團體醫療保障重要的原因，包括能展示僱主對僱員的關懷，有助提高僱員的士氣及留住人才。

信諾香港首席市務總監楊偉君表示，調查顯示部分的本港中小企視員工為最大的資產，認為全面的員工福利計劃中，必須包括團體醫療保障。

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