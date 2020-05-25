香港財經 即巿股評

全國人大擬為本港訂立《港版國安法》，港滙隨之走弱。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤認為，消息出乎市場預期，短期會為投資者帶來憂慮。她不排除部分資金會在短期內，因憂慮或種種因素而撤離本港。但與此同時，隨着中概股可能回到香港上市，會有更多資金流入本港。

她補充，外資會否撤離，具體須視乎政策的執行情況，而消息才公布數日，目前看不到有資金撤出本港的情況。更重要是，過去數十年量寬措施有大量資金泊港，金管局有充裕的外滙儲備，應付資金短期的流入流出，相信本港聯繫滙率制度不會受明顯的挑戰。

人民幣滙價上周亦見貶值。汪濤相信，人民幣不會出現大幅貶值，維持人民幣兌美元今年在7水平上下浮動的預測。她解釋，在全球經濟動盪的情況下，中國更期望穩定人民幣滙價；同時中美首階段貿易協議仍在執行中，維持人民幣滙價穩定是協議的重要內容之一。

汪濤續稱，目前外資投資者對中國市場仍然感興趣，中國依然維持資金正流入的情況，特別是債券市場，認為毋須過分憂慮人民幣貶值。

另外，瑞銀投資銀行中國策略主管劉鳴鏑分析，即使沒有《港版國安法》消息，中港股市也已屆回調的時候，因為企業第二季度業績難以快速復甦，但受《港版國安法》消息影響，在情緒上加強了回調幅度。在最差情況下，對恒生指數的預測水平為19200點，對恒指的基本預測為22500點。