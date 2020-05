香港財經

香港會計師公會就執業會計師霍丞欣沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用公會頒布的專業準則,對她作出監管

行動。

公會指出,霍丞欣曾就一間香港上市公司新嶺域(現稱富元國際)及其附屬公司截至2014年底止年度綜合財務報表的審計,擔任質量控制覆核人,而進行該審計的執業法團現已撤銷註冊。公會認為她沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用Hong Kong Standard on Auditing 220「Quality Control for an Audit of Financial Statements」。

公會理事會決定,譴責霍丞欣及她須繳交行政罰款5萬元以及公會及財務匯報局的費用共50403元。