港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第4日走高，並升越1.1厘水平，報1.13345厘，較上周五高0.11452厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.29857厘，較上周五低0.0431厘；1星期拆息回升至1.01643厘；兩星期拆息上揚至1.04161厘；3個月拆息升至1.35571厘。
長息方面，半年期拆息走高至1.51643厘；1年期拆息升至1.68875厘。
港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.7568。
今日 11:36 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第4日走高，並升越1.1厘水平，報1.13345厘，較上周五高0.11452厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.29857厘，較上周五低0.0431厘；1星期拆息回升至1.01643厘；兩星期拆息上揚至1.04161厘；3個月拆息升至1.35571厘。
長息方面，半年期拆息走高至1.51643厘；1年期拆息升至1.68875厘。
港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.7568。
|下一篇：
|伊朗支持中國依法維護香港繁榮穩定
|上一篇：
|【異動股】君實曾插逾6% 料中期虧損擴