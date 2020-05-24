香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波發表網誌稱，留意到有人擔心國安法立法，會影響外商在港的投資信心及香港的國際金融中心地位。他形容目前國際關係日趨複雜，本港正身處中美角力之中，如果香港成為國家安全的缺口，被境外力量利用來牽制中國，會令香港的發展前路更顛簸；而動盪不安的社會，亦會動搖外商的投資信心。

陳茂波表示，自修例風波以來的暴力衝擊和社會動盪，與及港獨主張的冒起，已令本地及外國投資者擔心香港的政治及社會穩定風險。此時此刻，立法堵塞香港在國家安全方面的漏洞，有其必要和迫切性。

他指出，國安法的補足，是透過法律在制度上保護香港免受相關威脅，防範分裂國家或顛覆國家政權以及組織恐怖活動等的危險行為，以及阻止外國和境外勢力的干預，避免香港被利用為分裂國家的據點，避免社會走向極端化和不必要的動亂狀態，有利於保持社會安全穩定，最終將有助維持有利的營商和投資環境。

陳茂波又提到，影響到投資信心的並不是國家安全的立法，而是人們對相關立法工作的不了解。中央政府已明確指出，這次有關國家安全立法針對的是極少數涉嫌危害國家安全犯罪的人，廣大市民依法享有的自由和權利不受干預，日常生活不會受到影響，財產安全繼續得到切實保障。

至於部分外國商會對有關立法表達的關注，陳茂波引述中央政府稱，將繼續依法保護各國在港合法利益，依法保護外國投資者在港合法利益，支持各國在經貿、文化、旅遊等領域同香港保持和發展關係。各種外國在港的正常投資和經貿活動，由於不會危害國家安全，可以繼續進行，毋須過慮。

陳茂波重申，社會安全、政治穩定是國際金融中心不可或缺的必要條件。國安法的訂立能提供這方面的保障，同時不會影響正常的人流、物流、訊息流和資金流的運行。事實上，其他國際金中心都有國家安全法例，卻並沒有影響其發展動力。