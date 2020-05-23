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美制裁33間華資機構 指違人權及危害國安



美國商務部將33間中國政府機構及中資企業，包括奇虎360和東方網力，納入經濟制裁黑名單，指違反人權及危害美國國家安全。

白宮顧問:美研對華經濟懲罰措施



美卿蓬佩奧發聲明，強烈譴責中國就香港的國家安全立法；白宮顧問哈塞特對媒體稱，華府正研究懲罰中國經濟措施，以回應中方在香港推行國安立法。

世衞:南美洲成疫情新震央 非洲死亡率相對低



據Worldometers統計，全球新增逾10.7萬人確診新冠肺炎，累積增至529.7萬，有33.9萬人死亡。其中，美國新增確診2.37萬，總數增至164.46萬，有9.76萬人不治。巴西急增1.99萬人確診，累積超過33萬，確診人數之多僅次於美國。美國防長及白宮傳染病專家福西，及國防部長埃斯珀分別稱，今年底前可成功研發疫苗。另外，英國6月8日起強制入境的國際旅客隔離。世衞則警告，南美洲成為疫情新震央。

美股三大指數收市個別發展 本周漲逾3%



北京替香港訂立《國安法》，勢令中美關係更緊張，加上全球復甦前景堪憂，美股道指低開後跌幅擴至180點，其後低位輾轉回穩，收市只跌8點或0.04%。標指反覆攀升0.24%。納指反覆上揚0.43%。IBM計劃裁員，惟未提及具體數字，股價挫0.61%。油股雪佛龍下滑1.91%。對中美貿易關係敏感的Caterpillar和波音都倒退逾1%。本周累計三個指數都升逾3%。

外圍焦點簡訊

￭ 10年期美債孳息曾跌至0.627厘，尾段報0.661厘，回落1.2基點。

￭ 美元發揮避險作用，尾段兌歐羅升0.46%，美滙指數漲0.39%。

￭ 紐約期金收市漲0.8%，每盎斯報1735.5美元。

￭ 美制裁33間華資機構 指違人權及危害國安

￭ 中國不設定今年經濟增長目標，市場憂慮其石油消耗需求減少，紐約期油收市跌2%，布蘭特期油挫2.6%。

阿里巴巴去年盈利升70.4%



阿里巴巴(09988)全年盈利按年升70.39%，單計第四季跌87.76%。美國存託股份(ADS)收市挫5.87%。首席財務官武衛稱，預計能遵守美國關於外國公司上市的新規定。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報22797點，較昨日恒指收市低水133點。

￭ ADR港股比例指數報22789點，較港收市低140點。

￭ 金管局:港滙運作正常，續關注市場情況。

￭ 貓眼娛樂(01896)料半年按年盈轉虧。

￭ 萬邦投資(00158)中期按年轉虧11.26億元，中期息2.3元。

￭ 優品360(02360)斥1.77億元購觀塘物業及車位。

￭ 君實生物(01877)申請內地科創板上市，公司預期首6個月虧損按年擴至5.63億至6.81億人民幣。

￭ 萬科香港深水埗The Campton首批推94個單位，消息指截至周五晚8時，兩日共錄得約1500認購登記，超額逾14倍。