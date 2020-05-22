香港財經

全球智慧開店平台SHOPLINE宣布，成為由政府推出的「遙距營商計劃」的資訊科技服務供應商之一。SHOPLINE會為有意透過開設網店參與計劃的商戶提供適切協助，由掌握計劃的及時資訊至提供合適科技方案，希望能讓各行各業在逆市期間開拓新機遇。

SHOPLINE香港區總經理韋百濤表示，疫情下香港人已習慣使用網購，網購漸漸成為香港人生活中不可或缺的一部分，這正是一個大好時機，讓企業拓展網店或升級電商營銷模式，希望可以幫助到一眾有意發展網店的企業成功申請資助，在艱難的經營道路上再遇商機。