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印度據報已草擬新規，建議加強審查來自中國內地及香港的新外國證券投資者(FPI)。這是印度當局在新冠疫情期間，控管外資流入的最新動作。

數周前，印度政府宣布將審查所有來自陸地鄰國的外國直接投資(FDI)，據稱這是為了防堵利用疫情時期資產價格下跌機會而發起的收購案。多名印度官員表示，當局擔心FDI規則修改後，可能促使中國投資者增加以證券投資者身份進行的投資，收購股票等公司證券以取得控制權。

路透引述政府高層官員消息表示，印度可能設立一個機構，負責審查來自中國等國家的新外國直接投資(FDI)登記案，新規定也將適用於香港。

官員表示，在向貿易部以及資本市場監管機構印度證券交易委員會(SEBI)諮詢之後，已經起草了一份方案，目前正由聯邦財政部進行審查。

消息人士稱，印度也在考慮讓內政部對來自上述這些國家或地區的新FPI登記人進行所謂安全審查的可能性。據悉，當局並不是說對任何投資都一律阻止，只是想增加一層審查，以保護印度企業的價值。

消息又表示，印度擔心中國國營企業購買印度公司股票。FPI規定可能與近期宣布的FDI政策相似，不會直接點名中國，而是適用於與印度接壤的國家。

目前尚不清楚這些規定是否會擴及其他國家，以及現有已註冊的FPI是否將會受到這類的檢視。目前來自香港的註冊FPI有111家，來自中國內地則有16家。