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今日 15:03 香港財經

創興按揭還息不還本安排擴至資助出售單位

新型冠狀病毒疫情持續對社會帶來影響，創興銀行(01111)進一步加強紓困措施，擴大物業按揭貸款「還息不還本」安排的受惠客戶群。

由即日起至7月31日，創興銀行物業按揭貸款「還息不還本」安排的適用範圍，將延伸至香港房屋委員會的資助出售單位的按揭，包括居者有其屋計劃、私人機構參建居屋計劃、租者置其屋計劃和綠表置居計劃的一手巿場及第二巿場計劃的物業。

凡於過去12個月還款紀錄良好的個人銀行客戶，可就其資助出售單位的按揭貸款，申請長達12個月的「還息不還本」安排。

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