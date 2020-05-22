港元拆息(HIBOR)全線走高。
據財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月拆息一舉重上1厘水平，報1.01893厘，較昨日高0.39066厘，連續第三日上升。
港元隔夜拆息報0.34167厘，較昨日彈0.22096厘；1星期拆息回升至0.86393厘；兩星期拆息上揚至0.89786厘；3個月拆息上揚至1.28869厘。
長息方面，半年期拆息升至1.38304厘；1年期拆息走高至1.53196厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.7530。
今日 11:34 香港財經
港元拆息(HIBOR)全線走高。
據財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月拆息一舉重上1厘水平，報1.01893厘，較昨日高0.39066厘，連續第三日上升。
港元隔夜拆息報0.34167厘，較昨日彈0.22096厘；1星期拆息回升至0.86393厘；兩星期拆息上揚至0.89786厘；3個月拆息上揚至1.28869厘。
長息方面，半年期拆息升至1.38304厘；1年期拆息走高至1.53196厘。
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