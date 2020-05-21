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今日 12:39 香港財經

駿隆:五分一受訪者憂疫情對日後工作有影響

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駿隆委託香港民研於4月底至5月初期間，以電話訪問形式進行《新冠肺炎對工作影響意見調查》，調查結果顯示，兩成六受訪者出現情緒困擾，五分一受訪者經常擔心疫情會對日後工作的影響。

約三分一受訪者表示，因疫情關係曾在家工作，當中逾半認為在家工作效率較低。對在家工作安排對工作的影響，四成受訪者表示因在家工作而與工作夥伴溝通變差，一成二則表示與僱主/上司的信任程度變差。

對工作的憂慮上，約四成受訪者表示擔憂公司業績下降，另有四成則憂慮因外出上班而感染新冠肺炎。對僱主的支援方面，約四成受訪者希望僱主提供僱員緊急財務支援。

駿隆亦自行進行另一項針對僱主的意見調查，以網上問卷形式訪問一些企業的人力資源人士，調查結果顯示，超過八成的受訪僱主曾為其員工提供在家辦公的安排。超過八成受訪僱主都選擇採用網絡會議工具和其他網上應用程式來進行工作溝通。近四成受訪僱主認為其員工的壓力水平正在上升；近四分一的受訪僱主表示，他們員工的士氣水平正在下降。

面對疫情對經濟及社會環境帶來的挑戰，駿隆集團行政總裁蕭美鳳宣布推出「PowerUP僱員支援計劃」，並與賽馬會心導遊計劃、說書人及香港家庭福利會合作，為僱員提供為期三個月的支援計劃；內容包括就僱員健康、財富及事業為題網上講座。

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