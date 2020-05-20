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金管局:加強金融科技人才培訓

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金管局高級助理總裁劉應彬於《匯思》撰文指出，要把握好金融科技發展的機遇，就必先要充實本地金融科技人才儲備，提升軟實力，為未來作好準備。

根據今日公布的「香港銀行業金融科技採用和創新」調查報告，超過八成半受訪銀行已經或計劃將金融科技方案應用於各類金融服務，但銀行同時亦表達一個憂慮，就是金融科技人才的短缺──聘請金融科技的專才有困難，培訓現有的從業員也不容易。金管局除了在政策上(例如虛擬銀行)和金融基建上(例如轉數快系統)推動金融科技發展，也與銀行、科技和學術界擕手合作加強金融科技的人才培訓。

金融科技人才短缺並非香港獨有的問題，世界各地也遇到類似的問題，因此本港不可單靠引入外來的專才，也要培訓足夠的本地人才，才能滿足本港的長遠需要。金管局今年會深入研究本地金融業對不同金融科技人才的需求、這些人才在本地和國際間的流動情況，以至這些專業工作的前景，然後會再與各院校和有關政府部門分享研究結果，以協助他們規劃相關的課程。

金管局正努力與有關專業團體合作，發展一套適用於銀行的「金融科技能力框架」，希望於明年第一季推出，由適合的培訓機構提供相關課程予現職的從業員報讀，以期達到「能力框架」的標準水平；同時，金融科技促進辦公室亦正聯同大型科技公司，於今年3月舉辦首次網上培訓講座，有逾900位銀行從業員參與。故將會把此類網上培訓講座恒常化，使更多從業員受惠。

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