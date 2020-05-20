香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR微升，報0.59786厘，較昨日高0.00685厘；3個月拆息連續第25日走低，至1.05946厘，是自2018年3月13日以來新低。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.11857厘，較昨日低0.01179厘；1星期拆息下滑至0.27268厘；兩星期拆息回升至0.48232厘。

長息方面，半年期拆息下跌至1.31679厘；1年期拆息回落至1.47458厘。

港滙方面，截至上午11時23分，港元兌美元報7.7503。