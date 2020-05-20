港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR微升，報0.59786厘，較昨日高0.00685厘；3個月拆息連續第25日走低，至1.05946厘，是自2018年3月13日以來新低。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.11857厘，較昨日低0.01179厘；1星期拆息下滑至0.27268厘；兩星期拆息回升至0.48232厘。
長息方面，半年期拆息下跌至1.31679厘；1年期拆息回落至1.47458厘。
港滙方面，截至上午11時23分，港元兌美元報7.7503。
今日 11:42 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR微升，報0.59786厘，較昨日高0.00685厘；3個月拆息連續第25日走低，至1.05946厘，是自2018年3月13日以來新低。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.11857厘，較昨日低0.01179厘；1星期拆息下滑至0.27268厘；兩星期拆息回升至0.48232厘。
長息方面，半年期拆息下跌至1.31679厘；1年期拆息回落至1.47458厘。
港滙方面，截至上午11時23分，港元兌美元報7.7503。
|下一篇：
|花旗點名四教育股 料受惠獨立學院新政
|上一篇：
|李家超:監警報告持平 籲市民勿受誤導