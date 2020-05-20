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鮑威爾:聯儲局等或需採取更多措施提振經濟



美國聯儲局主席鮑威爾出席參議院銀行業委員會視象聽證會稱，局方會致力於支持經濟，包括提供貸款，與國會或需採取更多措施提振經濟。參議院多數黨領袖麥康奈爾稱，仍在評估國會有否需要通過更多抗疫紓困法案。

美國會辦公室料次季經濟萎縮38%



美國國會預算辦公室預測，第二季GDP年率計萎縮38%，與市場預測相若；財長努欽稱續有大量失業數字；波士頓聯儲總裁羅森格倫認為，今年底前失業率保持雙位數。

美國兩航空公司指客運需求輕微改善



聯合航空稱，機票需求近月輕微改善，預期7月情況續回暖；7月運力較去年同期減少75%，跌幅小於5月的90%。西南航空表示，機票需求改善，5月營運收入按年減幅將不超過90%，較原估計95%減幅小。

疫苖成效存疑問 道指收市下滑390點



美國零售商業績好壞不一，加上樓市數據差，美股道指周二略低開，早段挫逾200點；其後鮑威爾承諾動用所有工具撐經濟，道指曾倒升2點；尾段多名疫苖專家據報質疑Moderna公司未提供具說服力資料，證明其新冠肺炎疫苖有療效，道指插水式下跌，最終以緊貼全日低位收市挫390點或1.59%。標指倒退1.05%。納指回落0.54%，盤中曾逆勢升0.89%。Home Depot首季純利按年挫10.7%，股價跌2.9%；沃爾瑪首季盈利增4%，股價升3%後倒跌2.1%收市。波音回吐3.6%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部4月新屋動工大跌30.2%，創紀錄最大跌幅。建築許可申請減少20.8%。

￭ 美國政府與藥廠Phlow簽約，涉逾8億美元，在本地生產新冠肺炎藥物。

￭ 副總統彭斯：沒有服用抗瘧疾藥物硫酸羥氯喹，以預防新冠病毒感染。

￭ 白宮顧問庫德洛：特朗普冀給美國民眾薪俸稅假期。

￭ 庫德洛：美國需保護投資者免受中國缺透明度和責任制影響。

￭ 摩通：向受疫情衝擊小型企業貸款逾300億美元。

￭ Home Depot首季盈利按年跌10.7%，遜預期；期內動用8.5億美元抗疫。

￭ 沃爾瑪上季每股盈利、收入、同店銷售表現均勝預期；美國市場網購收入升74%。集團撤回2021年度業績預測。

￭ Kohl's首季淨收入挫43.5%；期內轉虧5.41億美元，遜預期。

￭ 美滙表現乏善可陳，不過美市尾段兌日圓升0.35%。

￭ 紐約期金收市漲0.7%，每盎斯報1745.6美元。

￭ 收市後結算的紐約6月期油曾升逾5%，收市反覆揚2.1%，每桶報32.5美元，無重演上月結算日跌至負值的情況；布蘭特7月期油跌0.5%。

￭ 泛歐Stoxx 600指數收市跌0.61%；英股及法股分別挫0.77%及0.89%，德股升0.15%。

￭ 英超賽會：3間球會共6人確診新冠肺炎。

￭ 俄羅斯央行行長納比烏林娜：有再減息空間。

￭ 世衞成員國一致通過，要求世衞適時評估應對疫情手法。

￭ 瑞幸咖啡獲納斯特交易所書面通知將除牌；股份周三復牌。

￭ 銀保監：已就中行(03988)原油寶事件立案調查。

￭ 台灣總統蔡英文周三宣誓，展開第二個4年任期，就職演說將重申絕不接受一國兩制。美卿蓬佩奧發聲明祝賀，屬史上首次。

特首:港就業情况急速惡化觸目驚心



本港2月至4月失業率升至5.2%，逾10年高，超過20萬人失業。行政長官林鄭月娥在fb貼文，稱就業情况急速惡化令人觸目驚心。

本地焦點簡訊

￭ 恒指夜期收報24283點，低水105點。

￭ ADR港股比例指數報24161點，較香港低227點。

￭ 綠地(00337)子公司以13.12億人民幣，購入杭州商住地。

￭ 平安好醫生(01833)主席、執董、首席執行官王濤離職，公司指他未達董事會預期。

￭ 結好(00064)5億元購入上環中遠大廈一籃子商用物業。

￭ 長盈集團(00689)遭主要股東減持近10億股，相當於已發行股本約19.07%。