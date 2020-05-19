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今日 22:55 香港財經

【信報短評】失業恐變長期化 速增加綜緩紓困

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港府周二公布的最新失業情況持續惡化，2至4月失業率急增1個百分點，飆至5.2%，逾10年新高，遠差過於市場估計的4.5%。雪上加霜的是，國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃警告，全球經濟明年也難全面復甦。換言之，在高度開放的香港，經濟不景與就業困難可能維持相當長時間，港府近日推出的「保就業」措施，資助僱主出糧換取不裁員，或可暫時把失業勢頭壓一下，若復甦遙遙無期，新一波倒閉裁員潮遲早殺到，失業恐變長期化，因此，必須盡早考慮提高失業綜援金額，未雨綢繆紓減民困。

本港即使不用像歐美等大舉封城、民眾禁足在家，新冠肺炎疫潮仍嚴重打擊經濟與就業，2至4月失業人數激增4萬人，至20.2萬人。而這數字仍屬低估，因部分市民或許對搵工已心灰，索性脫離就業市場，也不計算為失業。事實上，2至4月總就業人數減少了6.2萬人，遠多於新增的失業人數，可見端倪。

再者，企業生意大減不一定裁員，可透過減薪或減工時節省成本，受影響的打工仔理論上不算失業，卻可見於飆至逾15年高位的3.1%就業不足率之上，2至4月就業不足人數多了3.58萬人。失業人數加上就業不足的人數，還有脫離勞動市場的一批，數目大概是9.78萬人，都是遇上就業困難或收入下降的市民。

而令人更擔心的是失業率顯然未見頂，以民為本的政府有責任伸出援手。

雖然當局已推出多輪紓困方案，包括即將向市民每人派1萬元，還有工資補貼及行業資助等，惟沒有專門針對失業者、即最困難一群的措施。官員的解釋是若要成立失業救濟金，至少耗時1年，遠水救不了近火。其實，港府大可在早前放寬了的申領失業綜援門檻外，適當調高援助金額，並且定出明確期限，便可減低易放難收的風險。

參考外國經驗，對提高失業援助普遍有兩個擔憂。一是太慷慨會令財赤大增，如英國代支付臨時失業工人80%薪金，連同其他抗疫振經濟舉措，政府預算責任辦公室估計2020至2021年度財赤達GDP的14%，公共部門淨債務規模衝上GDP的100%。

另一擔憂是怕金額太高，會削弱失業人士的搵工意願，例如美國在州政府的失業保險之上，再加聯邦的每周600美元補助，據高盛推算，四分三的被裁員工收入反而多過打工。不少共和黨人對「養懶人」深惡痛絕，參議員格雷厄姆揚言，若要延長聯邦的失業保險，須「over our dead bodies」。

反觀香港，一連串抗疫振經濟的開支約共2900億元，導致本年度財赤增至2800億元以上，約為本港GDP的10%。不過，扣除這筆開支後，特區政府仍坐擁逾8000億元財政儲備，相等於14至15個月的公共開支，堪稱穩健，實在有條件為失業人士擴大安全網。

目前單身人士失業綜援每月標準金額僅2525元，連租金津貼，約為4300元；四人家庭每月標準金額為7650元，連租金津貼約1.3萬元。本港最新的每月就業收入中位數為1.8萬元，橫看豎看，拿失業綜援過活，生活水平怎也不及一份穩定職業，談不上會像美歐對失業人士過於慷慨，應有空間短暫調升失業綜援金額。

很明顯，港府的盤算是只要工商業不裁員，多捱幾個月便會復甦，問題也就迎刃而解。可是，萬一經濟長期陷於低迷，屆時怎麼辦？而且，目前的失業重災區集中於零售、餐飲、住宿及建造業，復元速度相信會較慢，打工仔轉行也並非易事，面臨長期失業並非危言聳聽。政府庫房既有餘力，應考慮扶持失業者，有利促進消費，同時穩住經濟。

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