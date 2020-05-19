香港財經

證監會因康宏資產管理在向客戶作出有關債券的招攬行為及建議時出現監控缺失，對其作出譴責及罰款640萬元。

康宏資產管理公司發言人表示，公司重視企業管治，一直嚴格遵守監管機構的要求和規定，以合法、合規的方式經營。公司已於2017年2月1日停止銷售相關債券。公司過去並沒有出現違規情況，相信今次屬個別事件。

發言人又稱，今次事件涉及前管理層於2015年3月至2017年1月的情況，公司現時由新管理層管理，亦已主動外聘專業顧問進行檢視，加強內部運作，確保每一個程序均以合法、合規的方式進行。