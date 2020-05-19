香港財經

本港金融科技公司Oriente，主攻金融服務不足的東南亞市場，聯合創辦人Geoffrey Prentice表示，由於區內銀行服務滲透率低，而信貸資料未如發達市場成熟，衍生大量個人及小微企商機，傳統支付機構亦難以在此背景下搶佔市場，故Oriente以科技審查客戶信貸質素和提供消費金融等服務，近月推出的延後付款(Buy Now Pay Later)已累計有500萬用戶，未來目標成為區內綜合支付聯網(payment gateway)，從而協助打造無現金社會(cashless society)。

公司早前的B輪融資籌集了5000萬美元(約3.9億港元)，投資者以恒基地產(00012)聯席主席李家傑牽頭，Prentice稱，暫時足夠公司發展所用，因為Oriente以建造平台為本業，並非如其他金融服務商需要有龐大資本開支，但他亦認同，當公司規模漸壯大，未來終有需要在公開市場集資，但相信離此階段相距甚遠。

業務方面，Prentice指出，現時公司在7個地區包括香港在內有辦公室，香港員工主要為金融業人才，為公司提供如產品設計和結構等基礎的金融知識，亦為集團總部，而實際提供金融服務主要在東南亞的菲律賓、印尼和越南，菲律賓已經獲得盈利，預期餘下兩個地區明年可見收支平衡。

他透露，公司過去12個月交易量按年增長700%，營業收入亦數以倍數增長，而提供消費金融的壞賬風險，則依賴科技配合人手審查，過去數年不良貸款率逐年大幅下降。