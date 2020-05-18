香港財經

本港首季經濟(GDP)萎縮8.9%，第二季可能更惡劣，而港府(周二)公布的失業率再升屬意料中事，估計達4.5%。正當經濟急速滑坡，樓市卻轉為熾熱，甚至有點「發燒」，被市場戲稱為平行時空的兩個世界。樓市與經濟背馳明顯不尋常，除非全球疫情大為緩和，環球經濟能在今季或下季見底，否則樓市高燒過後，恐怕仍是要降溫。

踏入5月，二手樓市十分火熱，買賣宗數彈升，更接連出現新高價成交，直至剛過去的周末則因多個新盤齊搶客，二手交投才稍為回落一成。不過，由地產代理編制的市場指數反映氣氛仍佳，「美聯信心指數」已連升5周，最新按周再漲1.7%至64.3點。中原城市領先指數至本月10日的一周，按周上揚0.5%至175.94。有新盤發展商在加推單位時，亦乘勢把優惠削減1%，完全不愁無客。

經濟深陷衰退，愈來愈多人要減薪甚至丟飯碗，為何入市買樓反而更踴躍，甚至不惜高價追貨？答案是香港人真的很有錢，3月新批樓按的按揭比率僅56.2%，普遍不缺乏首期，只是伺機入市，當中有三項因素頗為關鍵。

首先，有買貴冇買錯的想法仍根深柢固。2003年沙士襲港期間，樓價插至谷底，當年香港有1755人感染，多達299人死亡；而新冠肺炎至今確診1056人，死亡4人，殺傷力不可同日而語，難免惹人猜想，今次疫情對樓市的打擊會否相當有限？

再者，美國聯儲局已把利率降至零，又實施無限QE向市場大舉放水，在聯繫滙率制度下，香港的息口也拾級而下，周一的1個月銀行同業拆息跌至0.615厘，H按利率普遍降至1.93厘左右，而3月基本通脹率卻達2.6%，已出現實質負利率。傳統智慧多認為負利率時期，揸實物資產尤其「磚頭」最實際，變相為樓市推波助瀾。

最後，港府與銀行界因應疫潮，推出為期半年至一年的「還息不還本」計劃，相信可緩減不少財困業主的短期供款壓力，單位不致淪為銀主盤，劈價放售的風險下降。

上述幾項因素無疑起了正面的心理作用，若遇上被壓抑的購買力湧至，樓市便如魚得水。今年1至4月新盤僅售出約3200伙，較去年同期逾8100伙大減約六成，意味有大批購買力一直在伺機出動，造就了現今的熱鬧市況。

不過，高溫能否持續則是另一回事。樓市在2003年跌到谷底前，香港經濟其實已輾轉向下多年，樓價較1997年高位暴挫約七成。反觀現在，按中原城市領先指數計，目前二手樓價較去年6月下旬的歷史高位回調不足8%。更何況，香港以至環球經濟衰退才剛開始，本地的商品和服務出口只怕將有一段時間低迷，更多企業倒閉，失業率續攀升，難免削弱市民的入市意欲與購買力，屆時樓市便會降溫。所以，置業切勿只看短期氣氛，還要考慮本身的需要和能力，最重要是量力而為。