香港財經 港股直擊

電動工具生產商、早前決定延遲上市的蜆壳電業(02381)重新招股，按每股0.25元，發售5億股，其中10%公開發售，90%國際配售，扣除2.25億股舊股，集資額6875萬元。

按每手10000股，入場費2525.19元。

該公司明日起招股，周五(22日)中午截止招股，預計6月2日掛牌。

蜆壳電業估計，招股所得款項淨額中，約14.8%用於改善集團日常營運效率、約60.9%將用作策略性拓展集團的產能，以及約24.3%投放資源至新產品。

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