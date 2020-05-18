香港財經

香港中文大學前校長、經濟學講座教授劉遵義在團結香港基金論壇上表示，香港首季GDP按年跌8.9%，連續三季呈收縮，反映香港正處於衰退。他指出，香港政府預期今年GDP是負4%至負7%，他自己看法較悲觀，料今年GDP會是此範圍的較下限水平，認為現在較大問題是市場信心受打擊，欠缺正面預期，市民不願消費，企業不願投資。

劉遵義指出，政府推出的紓困措施，例如全民派錢及保就業計劃等，有助紓緩現金流短缺問題，都是好事。但他認為措施最多只能保住現況，派錢亦不會改變市民的消費模式，故不足以助經濟恢復到原來水平。

他認為，要推動經濟增長，政府應增加公共投資，提升市民的信心，加快基建項目，如三跑、興建公屋及環保相關的建設。

劉遵義表示，雖說紓困措施令香港財赤飆至3000億元，但認為此水平對比香港的財政儲備是負擔得起。但他指，不要預期香港會如沙士後呈V型反彈，因國內旅客如今未必願意來港。

中國經濟方面，劉遵義認為，在加大財政刺激措施的情況下，中國今年GDP仍有力「保5」， 而國內經濟將更多靠內需帶動；在中美角力持續下，不預期外貿情況會有改變。

故此，他認為，香港不應再依賴過往作為中國與國際之間外貿的中間人角色，而是與深圳合作發展成研發中心，及發展風險投資，發揮在大灣區的新角色。