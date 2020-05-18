熱門：

今日 15:45 香港財經

劉遵義:紓困措施不足以助港經濟復甦

放大圖片

香港中文大學前校長、經濟學講座教授劉遵義在團結香港基金論壇上表示，香港首季GDP按年跌8.9%，連續三季呈收縮，反映香港正處於衰退。他指出，香港政府預期今年GDP是負4%至負7%，他自己看法較悲觀，料今年GDP會是此範圍的較下限水平，認為現在較大問題是市場信心受打擊，欠缺正面預期，市民不願消費，企業不願投資。

劉遵義指出，政府推出的紓困措施，例如全民派錢及保就業計劃等，有助紓緩現金流短缺問題，都是好事。但他認為措施最多只能保住現況，派錢亦不會改變市民的消費模式，故不足以助經濟恢復到原來水平。

他認為，要推動經濟增長，政府應增加公共投資，提升市民的信心，加快基建項目，如三跑、興建公屋及環保相關的建設。

劉遵義表示，雖說紓困措施令香港財赤飆至3000億元，但認為此水平對比香港的財政儲備是負擔得起。但他指，不要預期香港會如沙士後呈V型反彈，因國內旅客如今未必願意來港。

中國經濟方面，劉遵義認為，在加大財政刺激措施的情況下，中國今年GDP仍有力「保5」， 而國內經濟將更多靠內需帶動；在中美角力持續下，不預期外貿情況會有改變。

故此，他認為，香港不應再依賴過往作為中國與國際之間外貿的中間人角色，而是與深圳合作發展成研發中心，及發展風險投資，發揮在大灣區的新角色。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads