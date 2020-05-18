港股直擊 香港財經

路透旗下IFR引述消息人士透露，開拓藥業(09939)將以招股價上限20.15元定價，集資18.61億元。

該公司以每股17.8元至20.15元招股，發售9234.75萬股，集資額介乎16.44億至18.61億元。

該股將於5月22日掛牌。