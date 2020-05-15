香港財經

政府公布，本港第一季經濟按年實質收縮8.9%，經季節性調整後，按季收縮5.3%，是有紀錄以來最大的單季跌幅，數字與初值相同。

第一季，整體貨物出口按年實質跌幅擴大至9.9%，服務輸出按年實質暴跌37.8%，是有紀錄以來最大，反映訪港旅遊業在2月和3月停頓，以及跨境運輸和商業服務大幅減少。

內部需求顯著減弱。私人消費開支的按年跌幅擴大至10.1%，受冠狀病毒病疫情的威脅和因此而實施的社交距離措施嚴重干擾與消費相關活動。

展望未來，政府表示，雖然近期有跡象顯示香港的疫情正逐步受控，但本地經濟活動仍需時完全復元。由於環球疫情的威脅仍未消除，再加上環球經濟衰退，將繼續影響經濟情緒。由於訪港旅遊業在疫情受控及旅遊限制逐步放寬前料會維持停頓，與消費及旅遊相關的行業面對的經營環境短期內仍會充滿挑戰。

財政司司長已於4月29日公布，將全年實質本地生產總值增長預測向下修訂為跌4%至跌7%。若本地疫情持續受控，而本港的主要貿易夥伴能成功重啟經濟，香港的經濟表現可望在下半年逐步改善。政府會繼續密切留意情況及採取必要措施撐企業和保就業。

通脹展望方面，短期內通脹壓力料會減弱。鑑於環球經濟陷入深度衰退，加上近來港元跟隨美元走強，外圍價格壓力料會進一步減退。考慮到這些因素及第一季實際數字，全年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測分別向下修訂為2.2%及1.4%，《財政預算案》公布的預測為2.5%及1.7%。