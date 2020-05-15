港股直擊 香港財經 重要通告

國泰航空(00293)公布，今年截至4月止，旗下國泰航空及國泰港龍已錄得未經審核虧損45億元。4月份客運量大跌99.6%，每日載客量少於500人，預料5月日均載客量亦少於500人。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，新型冠狀病毒疫情大流行對業務的衝擊依然空前嚴重，公司的財政前景至少在未來數月仍然非常暗淡。

4月份，國泰與國泰港龍航空合共載客1.37萬人次，按年大跌99.6%，乘客運載率下降62.3個百分點至21.7%，以可用座位千米數計算的運力跌97.3%。今年首4個月載運乘客人次跌64.4%。

上月，運載的貨物及郵件合共8.46萬公噸，按年下跌48.3%，運載率升7.6個百分點至70.1%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力跌44.1%；首4個月，載貨量下跌26.6%。

林紹波表示，早前已宣布將於未來兩個月營運少數基本的客運航班。雖然國泰打算稍為增加客運航班運力，由5月的3%增至6月的5%，惟亦需視乎政府放寬防疫措施的力度。現階段，國泰仍未見到任何情況會改善的跡象，預期5月每日平均載客量將會維持在大約500人次，而商務及休閒旅遊在可見未來仍會嚴重受壓。整體而言，國泰不期望旅遊需求在頗長時間內會有任何實質的回復。