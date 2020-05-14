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長和(00001)舉行股東會，被問到今次疫情對集團整體業務的影響，主席李澤鉅表示，疫情嚴重影響全球經濟，不同行業或多或少都一定受到打擊，但集團業務及地域分布多元化兼且財務根基深厚，應該可以面對逆境。

李澤鉅稱，在目前的環境下，各行各業都要「捱」，在「捱」當中，集團應該是全球眾多公司中最「襟捱」之一。即使目前情況艱難，公司仍然獲得評級機構給予A級信貸評級，反映集團財務非常健全。

李澤鉅強調，疫情如此嚴重，開大門口做生意一定有影響，但長和手上全是優質資產，社會復甦後，全部人生活必需，一定會用到長和企業。短期辛苦但公司「襟捱」，復甦後一定會跑出。他相信，疫情只屬短暫，一定會過去，不會影響集團投資策略。集團手持優質資產，當疫情過去時，集團業務就會強力反彈，而且有危就有機，困難時期，亦是尋找機會的時候，公司有兩手準備。

聯席董事總經理兼執行董事霍建寧補充，電訊方面不但沒有影響生意，而且還有保障，因為每人都在家中，多了人使用電訊服務。基建方面同樣穩健，電燈及用氣為必需品。因此，電訊和基建方面，影響不大。

但霍建寧同時指出，赫斯基生意不好但與疫情無關。近期油價下跌，赫斯基要油價升到每桶38美元水平才達到收支平衡，目前仍低於30美元，不但有虧損，在第一季更有一筆很大的資產減值，不過正如早前公布，赫斯基的全年損失可由澳洲(VHA/TPG)合併所得重大收益完全彌補。

霍建寧續稱，零售方面也有影響。1、2月時內地屈臣氏店舖有95%要關閉，不過很多在3月已重開，已開始有收益，4月銷售額更追及疫情前的80%。在4、5月開始，部分在歐洲及英國的零售店舖不能營業，不過香港、亞洲店舖的收入可彌補歐洲地區的損失。整體來說，零售部門上半年利潤比去年同期預計減約50%。歐洲的店舖近日重開，生意非常好。頭幾天營業額有些比去年高100%、50%。如果店舖開下去，相信下半年的零售成績可以接受。港口吞吐量由年初至今已下跌7%至8%，影響利潤下跌近20%。