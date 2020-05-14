即巿股評 港股直擊 香港財經

港股在「五窮月」上旬的表現暫且尚算「不過不失」，由本月4日的低位23584點反彈至11日的高位24766點，累積升幅已為1182點。港股表現造好主要受惠於內地A股市場在勞動節假後穏步上揚，特別在股王騰訊(00700)、申洲國際(02313)、中國生物製藥(01177)、石藥(01093)及恒安(01044)等領軍下，帶動恒指在「五窮月」突圍而出；上述股份的股價基本上已超越今年3月大調整時的股價，尤其昨日騰訊公布季度業績，大賺近289億人民幣，按年增長6%，刺激股王今早一舉躍升至447元的年內高位；但傳統的藍籌股如內銀、地產及手機設備股等的表現卻較遜色。

惟本來形勢大好的港股今早卻受美股拖累，先行低開144點，其後跌幅擴大至超過350點，再度失守24000關口，即使在股王騰訊因業績亮麗而刺激股價上漲至逾兩年高，亦無助挽回港股的跌勢。美股隔晚顯著下挫，皆因聯儲局主席鮑威爾對美國經濟前景發表的悲觀言論打擊了投資者的信心，他指出現時經濟下行的範圍和速度差過二次大戰以來任何一次的衰退，預示疲弱的經濟增長及收入停滯或會延續。加上美國聯邦退休基金表示將無限期擱置投資中資股，而美國總統特朗普近來的言論亦對中方「敵意甚深」，令市場加深對經濟前景和中美關係的關注和憂慮。

筆者認為，隨着港股早前已達24000以上之水平，港股仍未見成交有特別大的變化，只能維持着千億成交，投資者有感上望空間不足，領軍份子亦已達極高的水平，其他藍籌股不利因素仍多，未能充當接力角色。納指終止6連升後亦見缺乏上升動力，令美股偏軟。新冠狀病毒零個案亦已中止，零星確診個案在港又再重現，南美國家如巴西又突然開始爆發，上述種種因素亦是對港股及外圍股市一定有所影響，建議投資者本月以「小注怡情」的心態，在股海尋寶，建議投資者可留意一些高息股的走向，其中領展(00823)在下月1日公布全年業績，相信可能會有機會翻一翻。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗