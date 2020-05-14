港元拆息(HIBOR)普遍回落，其中與樓按相關的1個月拆息報0.70607厘，較昨日低0.00286厘，再度創下自2018年3月9日後新低；3個月拆息則回落至1.19839厘，連續第21日走低。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.29131厘，較昨日跌0.02208厘；1星期拆息回落至0.44768厘；兩星期拆息則微升至0.54268厘。
長息方面，半年期拆息下跌至1.44381厘；1年期拆息回落至1.58089厘。
港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.7504。
今日 11:37 香港財經
港元拆息(HIBOR)普遍回落，其中與樓按相關的1個月拆息報0.70607厘，較昨日低0.00286厘，再度創下自2018年3月9日後新低；3個月拆息則回落至1.19839厘，連續第21日走低。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.29131厘，較昨日跌0.02208厘；1星期拆息回落至0.44768厘；兩星期拆息則微升至0.54268厘。
長息方面，半年期拆息下跌至1.44381厘；1年期拆息回落至1.58089厘。
港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.7504。
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