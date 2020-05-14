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長江生命科技(00775)舉行股東周年大會，股東問及該公司現時是否以醫藥科技作為投資重點，主席李澤鉅解釋，公司經營模式是以多元化業務組合，去奠立良好收益、現金流及發展根基，從而可推動醫藥研究向前，會定期審視及調配資源，致力支持科研項目；隨醫藥研發愈來愈快，相關財務支援會增加，兩者之中要取得平衡。

該公司今早公告，旗下美國全資附屬公司Polynoma將在美國臨床腫瘤學會(ASCO)於5月29日至31日在網上舉行的ASCO20虛擬科學年會上，展示其基於黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究(為seviprotimut-L第三階段臨床研究)B1部分所得臨床數據而作出的最終分析。研究摘要經選定為黑色素瘤/皮膚癌壁報討論環節中進行討論的12項摘要之一。這進一步確定去年11月公布的初步分析結果。

李澤鉅指這是重要消息，令人鼓舞。副總裁及營運總監余英才表示，黑色素瘤疫苗第三階段臨床試驗進展順利，現時公司很多資源投放在這疫苗發展上；亦正考慮調配資源開展Halneuron的第三階段臨床試驗，務求支持此項將維持數年的研究能順利完成。

股東問及會否分拆黑色素瘤疫苗項目上市，李澤鉅稱，對任何投資及發展機遇均會研究，不可抹殺這個可能性，但暫時這並不是最優先的考慮。

談及派息，李澤鉅表示，監管法例不容許預測股息，就生命科技公司而言，派息要在未來前景與股東回報之間取得平衡，若把更多利潤投放於科研上，能夠推動研發成果，有助公司長遠發展，至於派息雖然有較好短期回報，但會影響科研進度，長遠而言未必是好事，投資者不應有投資公用及基建股的心態，不同行業有不同營運特色。