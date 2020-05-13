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今日 15:15 香港財經

滙豐PayMe開放予年滿16歲用戶

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因應年輕人希望能使用PayMe電子錢包的要求不斷增加，滙豐正式開放PayMe予年滿16歲的人士使用。

PayMe提供對個人或商戶的免費即時本地付款和轉賬服務，令日常生活更加快捷方便。

PayMe可讓年輕人學習管理日常支出，同時，家長亦可透過所連結的附屬信用卡或銀行戶口留意子女的支出。

與其他用戶一樣，年滿16歲的PayMe用戶需要一個有效的獨特增值來源，這可以是銀行戶口或附屬信用卡，該戶口或信用卡的登記名稱須與PayMe用戶的名稱相同，而且沒有連結另一PayMe賬戶。

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