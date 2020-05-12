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利豐(00494)就私有化議案舉行股東大會。股東楊生表示，自己支持私有化，並稱：「仇就無得報，股東要接受，唔係就玩死自己，就算作價低都無辦法，起碼可以攞番筆錢。」

對於私有化方案，滬港專業人士聯會會長趙麗娟表示支持，她認為，管理層經多次研究才做出決定，雖然持股仍有虧損，但認為經濟有起有跌，投資有虧損在所難免。她又指出，多年來管理層一直為員工及股東着想，她在利豐工作多年，試過有美國客戶破產，馮氏都極力支持供應商，認為利豐是良心僱主。

另外，利豐派發小禮物給予小股東包括餅卡、合桃酥及一盒口罩。