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今日 12:58 香港財經

諾華誠信冀年內有限度跨境應用個人數據

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新建立的信用評級資料服務機構諾華誠信，該公司首席架構師盧柏龍表示，諾華誠信的定位是為拓展大灣區市場，業務包括提供跨境智能身份驗證，以及大灣區中小企業信貸報告等解決方案。

他指出，公司與中國監管部門和本港個人資料私隱專員公署進行過探討，期望在今年內可以有限度將大灣區居民的個人數據進行跨境應用，但不包括將本港居民的個人數據應用到大灣區。

盧柏龍強調，公司尊重個人私隱監管法規，會研究在符合法規下，有限度將有用的個人風險數據進行跨境應用。

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