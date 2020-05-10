香港財經

財政司司長陳茂波在網誌上表示，本港經濟正經歷前所未有的壓力。首季經濟按年負增長8.9%，是有紀錄以來最差的季度。但未來的發展路徑仍存變數，帶動經濟的三個主要動力：貿易、投資和消費均嚴重失速，踏入第二季，情況仍未許樂觀。

陳茂波指出，外貿方面是較難掌握的部分，由於歐美地區疫情仍在發展當中，當地經濟和需求相當疲弱，相信第二季本港對這些地區的出口將難有起色。

本地經濟活動方面，陳茂波稱，香港的零售消費及餐飲業分別約三成及兩成生意是來自訪港旅客，這部分暫時也難以恢復。本地消費方面，隨着疫情逐步受控，香港正尋求如何在做好防疫與穩住經濟之間的適當平衡點。在有效疫苗出現之前，防疫工作將趨向常態化，如何能同時保持經濟活動有效地進行是重要的課題。

不過，陳茂波強調，疫情能防控，暴力難遏止。近日一些地區再出現人群聚集與衝突，甚至干擾到商店或商場的營運環境。這對本已疲弱的本港經濟、零售市道、小商店和打工仔，絕對是壞消息。

他提到，即使大家持不同的意見或想法，也應該堅守和平的原則，以不損害他人利益的方式表達。干擾甚至騷擾商店、商場的運作，破壞公物、塗污私人或公眾地方，都是違法行為，損害社會的整體利益。

陳茂波重申，本港第二季經濟情況仍然令人擔心。不過，只要繼續有效防疫，經濟及商業活動便能陸續恢復，踏入第三季，估計情況可望有轉機。待《財政預算案》獲立法會通過，當中的紓緩措施便可盡快落實，連同兩輪防疫基金等規模達到約2900億元的穩經濟措施，將堅實地發揮支持經濟的作用。