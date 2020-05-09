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庫德洛指中國稱願落實貿易協議



美國總統特朗普稱世衞是中國傀儡，又形容與中方關係艱難，他未就貿易問題作新決定；白宮顧問庫德洛稱，中國表示願意落實兩國簽定的貿協；財長努欽、貿易代表萊特希澤周四和中國副總理劉鶴進行「非常具有建設性」的通話；不過，美方將追究中國在疫情起源上「不透明」的責任。

美4月非農職位減2050萬個 失業率14.7%



美國勞工部公布，4月非農業職位減少2050萬個，市場預期減少2200萬個；失業率為14.7%，預期為16%。白宮顧問哈塞特說，下一份報告或顯示失業率達25%。特朗普稱職位大量流失並不令人意外，不該責怪他，能做的事就是讓經濟恢復過來。

道指收市漲逾450點 納指本周升6%



美國非農業職位流失量及失業率，均創二戰以來最高，惟表現沒有預期那麼差，經濟最壞情況或已過去，加上中美經貿關係緩和，道指曾飆474點，收市仍升455點或1.91%，標指和納指分別漲1.69%和1.58%。波音及Caterpillar分別抽高4.4%和3.6%，埃克森美孚升4.3%。本周累計，道指上揚2%，標指進賬3.1%，納指躍升6%。

一名助理確診 彭斯行程延誤近一小時



據Worldometer統計數據，全球確診新冠肺炎人數累積突破400萬，單日新增9.43萬；死亡人數累積至27.57萬。美國副總統彭斯一名助理，在新冠病毒測試中呈現陽性反應，特朗普一名貼身工作人員早前也確診，外界質疑白宮防疫策略出問題。美國多個州陸續重啟經濟，克利夫蘭聯儲總裁梅斯達稱，要避免二度封城，因為後果將是災難性。歐盟計劃延長非必要旅遊限制至6月15日；英國亦表明周六不會大幅改變封城措施，當地單日新增626人死，累計增至31241人；意大利新冠肺炎死亡人數也破3萬，確診數字則回落。

外圍焦點簡訊

￭ 蘋果：下周重開部分美國門市。

￭ 美滙指數曾挫至99.46，尾段報99.78，回落0.11%；美元兌歐羅跌0.06%；兌日圓升0.41%。

￭ 紐約期金先升後跌，收市挫0.7%，每盎斯報1713.9美元。

￭ 紐約期油曾升6.1%，收市仍漲5.1%，本周累計升25.1%；布蘭特期油高收5.1%。

￭ 加拿大統計局：4月損失近200萬職位；失業率飊升至13%。數字均預期。

￭ 法國和德國股市分別高收1.07%和1.35%。英股假期休市。

￭ 挪威郵輪(NCL)：成功籌逾20億美元額外流動資金。

警員涉販毒案 鄧炳強指害群之馬令警隊蒙羞



警務人員涉嫌販毒案，被捕警員總共增至4名。警務處處長鄧炳強發出內部通告，指警隊有人知法犯法，惡行令警隊蒙羞，他對此感到憤怒。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24211點，較港低水19點。

￭ ADR港股比例指數報24328點，較港收市高98點。

￭ 港交所(00388)：首4個月香港市場集資額按年升24%。

￭ 美國J.Crew早前申請破產保護，華鼎(03398)稱涉應收賬840萬美元。

￭ 中旅(00308)競得成都市金堂縣三幅地皮，總代價3.34億人民幣。

￭ 正商(00185)私人配售新股，佔擴大後股本約10.71%，集資4.077億元。

￭ 山東黃金(01787)以2.3億加元，全購多倫多金礦商TMAC，及買入認購股份。

￭ 新高教(02001)收購河南榮豫餘下45%股權，作價3.85億人民幣，完成後持有全部股權。