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香港電訊(06823)今舉行股東大會，執行主席李澤楷及部分董事以視像形式參與會議。李澤楷表示，疫情打擊各行各業，香港電訊的寬頻業務受惠，但門市人流急劇下降，客戶選購新手機更謹慎，外遊限制令漫遊收入減少，預計未來幾個月疫情的衝擊會慢慢浮現，對商界或有深遠影響。集團會密切監察事態發展，並作出應對。

李澤楷指，疫情嚴重影響香港及全球居民日常生活，雖然市面消費、投資情緒大幅下滑，公眾與企業對寬頻、流動通訊服務的需求沒有減少，香港電訊的寬頻方面有明顯增長。香港電訊為住戶及商業客戶提供免費優惠，服務學生及企業。4月1日香港電訊推出5G服務，推動創新消費者、商業市場應用，他認為成為集團中長期的增長動力。

他又在致詞中感謝醫護，「多謝提供醫護、緊急服務的人員，感謝他們在過去一段時間全力守護香港。」

會上有股東問到未來派息，李澤楷指，手機銷售減少、漫遊收入下降，對香港電訊業務略有影響，但目前仍然穩健，將維持往年的派息率。

另有股東問及香港電訊的5G上客情況，董事總經理許漢卿回應指，集團首季努力鋪網，得以於4月推出5G服務，現已覆蓋旺區及大型商場，但目前僅啟動一個月，上客需時。她認為當5G手機生態鏈成熟，屆時5G普及將會加快。

股東再問及集團會否與門市業主商討減租，許漢卿表示，成本控制相當重要，會與各業主商量如何共同渡過挑戰，並調整線上線下營銷，滿足客戶需求。