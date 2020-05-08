香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息終止連續十日跌勢，報0.84381厘，較昨日高0.00988厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.26833厘，較昨日彈0.01458厘；1星期拆息回落至0.52964厘；兩星期拆息下滑至0.56196厘；3個月拆息回落至1.31006厘。

長息方面，半年期拆息下跌至1.60821厘；1年期拆息回落至1.72732厘。

港滙方面，截至上午11時25分，港元兌美元報7.7509。