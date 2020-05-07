香港財經

英雄造時勢？時勢造英雄？港交所(00388)周四公布，行政總裁李小加明年10月底約滿將不續任。投資銀行出身的李小加2010年1月上任至今，恰好是港交所發展歷程的黃金10年，期間更經過「港股大時代」，究竟是適逢其會抑或有份一手促成？這位海歸派剛好遇上內地金融市場加速對外開放，讓他可以遊走於中港及國際之間，推動兩地證券市場發展。有別於前幾任行政總裁，李小加除了談股論金，更經常針砭時弊，網誌內容相當豐富，對國際與香港形勢的判斷與建言，實堪細味。

李小加上任時，港股總市值逾18萬億元，現時大市即使從歷史高位回落不少，至本周四的總市值仍差不多翻一番至近34.5萬億元。這10年間，港交所積極南征北討，最矚目的莫過於與內地實現互聯互通，先後開啟「滬港通」、「深港通」及「債券通」，成為滙聚內外資金的重要平台。在「滬港通」啟動不久，即迎上內地超級牛市，把港股推進「大時代」，單日成交曾逼近3000億元。雖然狂牛最終換來股災，並一度窒礙互聯互通的發展，惟這個制度創新始終值得肯定，為A股在最近兩年獲納入國際指數如MSCI及富時等鋪平道路。

不過，同樣在李小加任內促成，港交所於2012年高價收購倫敦金屬交易所，往後的發展卻未見得一帆風順，一心想把國際商品交易平台引進內地，結果卻吃上閉門羹，至今仍無寸進。去年又突然向倫敦證券交易所提出收購，也是神女有心而襄王無夢，落得告吹收場。

當然，港交所能快步發展，不只是李小加一人之功，還有港交所主席與同儕的支持，更重要是看準時勢。例如其前身聯交所在上世紀九十年代打開了內地企業來港上市的嶄新局面，奠下中港資本市場連結的基礎；此外，金融海嘯令環球市場大洗牌，內地着力推進金融國際化，也為香港造就可乘之機。

李小加曾掌管國際投行的中國業務，領導港交所時，做Deal的本色表露無遺，憑藉內地人脈及深諳國情，正好作為中港之間的「接連器」，銳意把本港市場打造為內地資金走出去的首選平台，又能夠顧及內地金融安全與需要，自然較易取得中央信任，一展所長。

李小加在今年1月的網誌談到，「未來十年，中美兩極化格局將帶來更大的地緣政治和經濟發展挑戰，世界在兩極之間必然比以前更加需要翻譯機和轉換器‧‧‧香港的作用只會更加突出，而不是淡化，更不會被邊緣化。但是，對於每一個香港人而言，無論你屬於何種政治光譜，都必須清醒地意識到：只有取得中國的信任，香港才有可能制勝；對內地而言，只有讓世界認可香港獨特的國際地位，香港才有可能繼續幫助中國成功。因此，一國兩制是香港成功的保證，『一國』與『兩制』相輔相成、缺一不可。香港人若不清醒認知，就會自暴自棄、走入末路；內地朋友若不清醒認知，就有可能感情用事，將孩子與洗澡水一起潑掉。」

雖說時勢造英雄，若不懂把握，即使能乘勢而起，最終亦可能一事無成。李小加突然提早一年半宣布離任，代表一個階段的結束，另一個階段的開始。此刻國際形勢丕變，香港正處山雨欲來之時，期望李小加所說不會言者諄諄，聽者藐藐。