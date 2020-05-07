即巿股評 港股直擊 香港財經

本周一美國總統特朗普揚言，就美國受新冠疫情帶來的經濟損失，欲向中國作出索償，但中方則不作反應，繼續「愛理不理」；特朗普唯有再次「重施故技」，突然再次揚言要向華大幅徵收關稅，去年5月重啟中美貿易戰的劇本又再重演，言論一出，即拖累港股在長假期後首度開局急瀉1030點。而美國經濟表現的確令人擔心，美國4月私人市場職位減少2023.6萬個，創02年有紀錄以來最大減幅，數據表現之差令特朗普重彈舊調亦不難理解，不過可預料的是，大市氣氛或會如去年一樣，很容易受特朗普的言論左右，中美關係再度緊張，亦令大市前景蒙上一片陰霾。

筆者認為，現時全球疫情終於稍作緩和，相信各國也埋頭苦幹着手作出「重建經濟」的工作，「浸浸」此舉是否為其競選而作出聲勢，仍屬難以捉摸；加上狂人不斷以「索償」來威逼中方，是否會做成「擦槍走火」觸怒中方，相信狂人已在盤算之內；所以狂人是否再次「推波助瀾」，大家拭目以待。

談回大市，適逢踏入「五窮月」，投資者抱有戒心實屬無可厚非，但港股經周一調整一千點後，承着外圍反彈及內地A股在五一假後大幅造好，港股立即喘定並重上24000以上的水平，現時判斷會否出現「五窮」仍然言之尚早，但可以肯的是，股票指數永遠領先於經濟指數，指數的上落永遠反映着未來走勢，以港股為例，港股自3月受全球疫情肆虐所困擾，跌至21139的低位；但踏入4月，大市之回升，原因是對「疫情將會受控」等未來的好消息而作出炒作，讓大市重返24000以上的水平。

相反，踏入「五窮月」，可能投資者早已習慣疫情發展狀況，疫情變化對大市的影響可能變得較輕微；但投資者可能要接受未來經濟衰退預測的現實。香港會否因疫情穏定後，再次出現像去年困擾本港的「自身」問題，仍是無人能料；故筆者相信本月的投資策略，「持盈保泰」仍上策。

疫情穏定，禁聚令的放寬，顯示社會快將開始重拾正軌，投資者不妨可留意較早前飽受疫情困擾的股份，跟風走轉，建議可留意金沙(01928)及銀河娛樂(00027)等股份，倘若一旦澳門宣布關口重開，相信此類股份有所炒作。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗