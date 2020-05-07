世衞警告 過早放寬防疫或致疫情反彈
世衞警告，過早放寬保持社交距離的防疫措施，或會刺激疫情反彈，迫使各國重新實行封城。世衞正商討派遣團隊到中國調查新冠病毒源頭。
崔天凱:美國借病毒無理指摘中國 屬骯髒政治手段
中國駐美大使崔天凱在《華盛頓郵報》發表評論，稱美國借新冠病毒無理指摘中國，屬骯髒政治手段，一味指摘並無助於抗疫，只會損害彼此關係。美國白宮稱，中美關係令人失望及沮喪；國務卿蓬佩奧再批評中國隱瞞疫情。紐約州長科莫稱，疾控中心相信，新冠病毒2019年年底由歐洲傳入美國東岸。另外，歐盟成員國領袖在峰會上，一致支持6個巴爾幹半島國家成為歐盟新成員，並向6國提供33億歐羅援助，抗衡中俄影響。
英國確診超過20萬 約翰遜下周或放寬封城
英國政府下周一或放寬部分封城措施。當地已有超過3萬人死亡新冠肺炎，確診突破20萬。而西班牙緊急狀態令原定周日到期，國會最新通過延長兩周。據Worldometers統計，全球確診逾381.07萬人，新增8.62萬；死亡人數26.4萬，新增5995人。美國確診125.66萬，新增1.9萬；共7.41萬人不治。
憂疫情反彈 道指收市插逾200點
世界各地陸續解封，美股納指在科技股支持下一度漲1.4%，道指早段也曾升171點，但世衞警告疫情或反彈，大市迅速回軟，道指尾段曾倒跌221點，收市仍挫218點或0.91%。Netflix上揚2.26%，蘋果和亞馬遜都漲逾1%。
外圍焦點簡訊
￭ ADP美國私營企業職位4月減少2023.6萬個，減幅大過預期，創紀錄最大。勞工部周五公布4月非農新增職位，預期減幅擴至2150萬個，失業率飆至16%。
￭ 達拉斯聯儲總裁卡普蘭與聖路易斯聯儲總裁布拉德分別稱，美國失業率或升至20%。
￭ 美國財政部：下周長期再融資債券發售規模增至創紀錄960億美元，將推20年期政府抗疫債券，消息刺激10年期債息高見0.747厘。
￭ 永利(01128)母公司永利度假村(Wynn Resorts)首季按年轉蝕4.02億美元，收入跌42.2%，差過預期。
￭ 通用汽車(GM)首季盈利按年挫86.7%，收入跌6.2%。
￭ 德國高院早前裁定歐央行買債計劃部分違憲，量寬或受阻，歐羅曾跌至1.0783美元；美滙指數尾段升0.47%；兌日圓回落0.43%。
￭ 紐約期金收市跌1.3%，每盎斯報1688.5美元。
￭ 憂慮油市供過於求，紐約期油曾跌8%，收市仍挫2.3%；布蘭特期油插4%。
￭ 英國股市收升0.07%，德國和法國分別跌1.15%和1.11%。
￭ 德甲據報有望最早下周五(15日)或本月22日恢復比賽。
￭ 外電：美國商務部擬允美企與華為共建5G技術規範。
￭ 習近平：境外疫情仍蔓延，國內個別地區出現聚集性疫情，情況還有很大不確定性。
￭ 國務院：創設政策工具支持銀行發放貸款。
英國稅率變更對長和財務接近沒有影響
長和(00001)持有的長江基建(01038)，及旗下電能(00006)，因為英國企業稅率及稅法，令兩者錄得一次性不利影響。長和回應稱，英國企業稅變更對財務幾近無影響。
本地焦點簡訊
￭ 夜市期指收報23870點，較昨日恒指收市低水267點。
￭ ADR港股比例指數報23899，較港低237點。
￭ 金管局公布周三美元流動資金安排投標結果，申請額14億美元，全數獲配發。
￭ 中石化油服(01033)公布，中信擬售該公司最多1%股份。
￭ 創維集團(00751)首季盈利按年增91.51%。
￭ 看通(01059)配股集資630萬元。