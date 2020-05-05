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今日 18:14 香港財經

調查:41%受訪者過去一年曾網上買保險

網上人壽保險Blue公布Blue Customer CouncilTM調查結果顯示，41%受訪者於過去一年曾於網上購買保險，比六個月前有顯著上升。

該公司表示，香港市場對網上保險的需求持續上升，很可能是受新型冠狀病毒疫情，加上網上平台提供的客戶自主權所帶動。

Blue亦公布疫情期間在Blue平台上錄得的相關數據，疫情爆發後首兩個星期，申請保障型人壽保險數目增幅超過80%；今年首2個月客戶投保保障型人壽保險的平均保障金額按年升超過四成，保障金額額介乎100萬至400萬元。

 

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