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今日 16:03 香港財經

藥明巨諾傳赴港上市 集資料達23億

外電引述消息人士報道指，內地細胞療法公司藥明巨諾(JW Therapeutics)決定赴港上市，已委聘高盛及瑞銀安排招股事宜，集資額介乎2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)，上市計劃最快於今年進行。

藥明巨諾為藥明康德(02359)及美國朱諾治療(Juno Therapeutics)於2016年共同創立。藥明巨諾於2018年3月完成9000萬美元(約7.02億港元)A輪融資，由新加坡國有投資基金淡馬錫、紅杉資本中國基金和元明資本領投，現有股東藥明康德及朱諾治療亦有跟投。

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